Боевики ДНР звереют — два часа из минометов и партизанских "Градов" крыли предместья Мариуполя

Самый мощный обстрел произошел в Гнутово.

Установка "Град-П" боевиков, иллюстрация mediarnbo.org

активизировались боевики ДНР: по позициям ВСУ у Азовского моря выпущено более 60 мин и 40 боеприпасов из реактивных систем "Град-П".

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает УНИАН.

По его словам, на Мариупольском направлении враг вчера активизировался вечером около 18.00.

"Оккупанты выпустили по Старогнатовке, а также по пяти разным позициям ВСУ, расположенных ближе к Азовскому морю, более 60 мин и более 40 боеприпасов к установке "Град" (Партизан). Самый мощный обстрел произошел в Гнутово (контролируемый силами АТО поселок в 10-15 км к северо-востоку от Мариуполя. — Ред.), он длился непрерывно в течение более 2 часов", — заметил Мотузяник.

Он добавил, что противник применял тяжелое вооружение во время каждого из семи этих обстрелов.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на штаб АТО, что боевики все чаще применяют запрещенное вооружение.