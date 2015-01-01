Боевики дважды пытались атаковать наши позиции на Светлодарской дуге

За прошедшие сутки боевики сосредоточили огонь в основном на Донецком направлении.

Боевики трижды обстреляли Мироновку. Twitter

За прошедшие сутки, 22 декабря, в зоне проведения АТО боевики осуществили 22 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, три из которых по населенному пункту Мироновка.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска сосредоточили огонь в основном на Донецком направлении.

Оккупанты дважды пытались атаковать наши позиции в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка из 152-миллиметровой артиллерии".

Из артиллерии калибром 122-мм и 120-мм минометов боевики обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов — Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и Луганское.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На Луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-мм минометов противник вел огонь по Крымскому. Из гранатометов — по Попасной и Желтому.

Напомним, 21 декабря, боевики осуществили 24 обстрела по позициям сил АТО.

Видео: Військове телебачення України