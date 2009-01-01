Боевики Горловки в панике: "Новороссию сливают, возвращается Украина"

Тем, кто имеет возможность, советуют уезжать в Россию.

Блокпост боевиков в Горловке gorlovka.ua

Среди боевиков, дислоцирующихся в районе Горловки, ходят слухи о подготовке наступлении ВСУ, чтобы перерезать сообщение между Горловкой и Ясиноватой—Донецком (трасса М-04).

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, среди местного населения Горловки хотят стихийные слухи о готовящихся провокациях со стороны боевиков ДНР, в виде обстрелов некоторых районов Горловки с целью дискредитации ВС Украины.

С начала обострения ситуации на фронте в подразделениях "полиции" ДНР в Горловке наблюдается резкий рост панических настроений. Так, в среде "правоохранителей" ходят активные слухи о том, что "Новороссию сливают, возвращается Украина", и имеющим такую возможность необходимо уезжать в РФ.

Такие же настроения зафиксированы и у боевиков ЛНР. Так, боевики из состава бандформирований, расположенных в районах Первомайска, Ирмино и Кадиевки, советуют родным и знакомым "собирать чемоданы", так как, по их словам, "назревает нечто очень горячее", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозили свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.