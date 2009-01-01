Боевики грубо нарушают "перемирие": 26 раз били по позициям ВСУ, один воин травмирован

На Донецком направлении эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ Тарас Чмут

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 26 раз нарушили перемирие — 1 боец Вооруженных сил Украины травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным военных, на разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы.

Прошлые сутки отличились осложнением обстановки на Луганском направлении — враг вел огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого.

В темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Причепиловки, из 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского.

На этом же направлении противник активно применял пехотное вооружение.

Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты возле Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки.

Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому города и в районе Каменки.

Военнослужащие сил АТО 16 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал, что на Донбассе Россия и боевики не планируют масштабных наступательных операций перед новогодними праздниками.