Боевики хотят оттеснить силы АТО от Докучаевска: пригнали десяток БМП, пушки и сотню пехотинцев

Противник ощутимо усилил свои подразделения в данном районе.

Боевики ДНР, иллюстрация vk.com/strelkov_info

Южнее Донецка, в районе оккупированных боевиками ДНР, террористы развили активность — все чаще обстреливают позиции сил АТО и подтянули подкрепление.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, активизировалась Еленовская группа оккупантов. При поддержке трех 120-мм миномётов два БМП, маневрируя вдоль фронта, обстреливали позиции сил АТО у Тарамчука, Степного и Смелого. Данными действиями противник, "страхуя" северный фланг своей Докучаевской группы, пытается максимально возможно оттеснить украинские войска от западных окраин Еленовки, высоты 227.9 и посёлка Ясное.

За прошедшие 2 недели, в период относительного снижения своей боевой активности в районе Докучаевска, противник ощутимо усилил свои подразделения в данном районе. В частности, с северного направления на участок Еленовка — Докучаевск оккупанты через Долю и Молодёжное перебросили усиление.

Речь идет о двух огневых батареях 122-мм артиллерии (8 единиц 122-мм гаубиц Д-3030А), как минимум одной миномётной батареи (3-4 единицы 120-мм миномётов) и мотострелковой роте (7-8 бронемашин (БМП-12, пара МТ-ЛБ) и до 80 человек) дополнительно к ранее сосредоточенным силам и средствам, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, несколькими днями ранее возле Тарамчука диверсанты атаковали позиции сил АТО, но украинские военные отразили атаку.

Также напомним, что в Докучаевске боевики боятся, что силы АТО "выровняют" линию фронта и зажмут их сильнее.