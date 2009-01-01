Боевики из "Града" обстреляли мирных жителей Красногоровки, а по Широкино били из БМП

Используя реактивные системы Град—"П" враг обстрелял Красногоровку.

Боевики снова применили "Грады".

В течение суток, 25 января, оккупанты в зоне проведения АТО на Донбассе продолжили поливать огнем позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях. Всего зафиксировано 48 обстрелов. Один наш воин ранен и два — травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов террористы вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтому, Березовому, Водяному и Широкино.

Используя реактивные системы Град—"П" враг обстрелял населенный пункт Красногоровка.

"По мирным жителям Украины было выпущено по меньшей мере четыре ракеты. Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет", — говорится в сообщении штаба.

Также из гранатометов и стрелкового оружия боевики били по Марьинке, Павлополю, Гнутово, Водяному, Широкино, Новотроицкому. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино — БМП противника.

На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Орехово, Желтое и Новозвановку.

На Донецком направлении — из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцево и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге пехота ВСУ немного "подровняла" передовые позиции.

видео: Військове телебачення України