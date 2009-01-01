Боевики из "Града" обстреляли позиции ВСУ в Водяном — штаб АТО

По данным штаба, оккупанты выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок "Град–П".

Сегодня, 22 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, боевики обстреляли позиции Вооруженных сил в Водяном из реактивных пусковых установок "Град-П".

"Несколько часов назад позиции украинских войск в Водяном были обстреляны оккупантами с применением реактивных установок "Град-П", 122-мм артиллерии, 120 - и 82-миллиметровых минометов. Кроме того, из 122-мм артиллерии противник обстрелял наши позиции в Широкино", — говорится в сообщении.

По данным штаба, оккупанты выпустили по меньшей мере три реактивных снаряда из реактивных установок "Град–П", семь снарядов калибра 122 мм и три десятка мин разного калибра.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что на Светлодарской дуге появился спецназ ГРУ — силы АТО ждут диверсий на переднем крае и ближнем тылу.