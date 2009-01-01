Боевики ЛДНР бегут с передовой, а командование сулит им "жалование" в 4000 гривен

У оккупантов, призванных в 2015-2016 годах, низкая мотивация.

Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com

боевиков, служащих в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР и ЛНР остается на низком уровне.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Несмотря на проведение командованием российских оккупационных войск мероприятий по повышению мотивации и поощрения военнослужащих к несению службы на передовых позициях, растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы.

С января командование "корпусов" обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9000 российских рублей (около 4000 грн) в месяц за несение службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом сил АТО.

Такие меры вызваны низкой мотивацией оккупантов, призванных в 2015-2016 годах, и ростом недовольства командного звена низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях.

Ранее "Главред" сообщал, что "морпехи" ДНР не хотят воевать: три самоубийства и пять самострелов за 10 дней, поэтому командование пообещало повысить жалование личному составу 9-го полка.