Боевики ЛНР грозят бунтом. Убитых и раненых из полка в Стаханове записывают пострадавшими в ДТП

Командование 2 АК приказало скрывать потери.

Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com

Ворастет число потерь. Для размещения убитых и раненых военнослужащих командование 6-го отдельного мотострелкового полка в Кадиевке (бывший Стаханов) обратилось к командованию корпуса с предложением по развертыванию дополнительного госпиталя на базе ведомственной больницы шахты Менжинского.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

По данным украинской разведки, предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание.

Военнослужащим 6-го полка предлагают доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медпункты. При этом, командование 2 АК приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.

Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях.

Напомним, на 17 января в 6-м полку до 80 военнослужащих самовольно покинули свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку было значительно больше.