Боевики ЛНР грозят бунтом. Убитых и раненых из полка в Стаханове записывают пострадавшими в ДТП

Командование 2 АК приказало скрывать потери.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
По данным украинской разведки, предложение было отклонено командованием российских оккупационных войск с учетом сокращения финансирования и отсутствия средств на его содержание.
Военнослужащим 6-го полка предлагают доставлять убитых и раненых в ближайшие гражданские больницы и медпункты. При этом, командование 2 АК приказало скрывать потери путем оформления раненых и убитых как пострадавших в результате несчастных случаев.
Принятие решения о предоставлении медицинского обеспечения военнослужащим полка на базе гражданских больниц вызвало возмущение личного состава и привело к увеличению количества желающих уволиться при любых условиях.
Напомним, на 17 января в 6-м полку до 80 военнослужащих самовольно покинули свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку было значительно больше.