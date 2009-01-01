Боевики ЛНР озверели: из 122-мм пушек накрыли Новотошковское и получили жесткую ответку

Из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки

Артиллерия боевиков ЛНР lug-info.com

За прошлые сутки, 17 сентября,31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь. В результате боевых действий один украинский военный получил ранения.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Уже традиционно жарче всего было вечером и ночью, в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. По этой же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.

На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки.

На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы — дважды у Водяного.

Впрочем, в конце прошлых суток обстановка в районе АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, добавили в штабе спецоперации.

Напомним, 17 сентября с начала суток и до 18 часов боевики 13 раз нарушили "режим тишины", почти на каждый второй обстрел со стороны противника украинские воины отвечали плотным огнем, ранен один наш боец.