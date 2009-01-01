Боевики ЛНР озверели: из 122-мм пушек накрыли Новотошковское и получили жесткую ответку

Из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
Уже традиционно жарче всего было вечером и ночью, в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. По этой же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка.
На Луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибра 82 миллиметра били у Крымского и Причепиловки.
На Приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы — дважды у Водяного.
Впрочем, в конце прошлых суток обстановка в районе АТО и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией, добавили в штабе спецоперации.
Напомним, 17 сентября с начала суток и до 18 часов боевики 13 раз нарушили "режим тишины", почти на каждый второй обстрел со стороны противника украинские воины отвечали плотным огнем, ранен один наш боец.