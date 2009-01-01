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Боевики ЛНР зарываются в землю у Попасной и гонят боеприпасы к "Смерчам" и "Ураганам"

Сегодня, 09:34

По направлению к Луганску зафиксирована переброска оккупантами боеприпасов к РСЗО.

боевики, Ураган, Смерч
Установка РСЗО "Смерч" hvylya.net
На Попаснянском направлении (Луганская обл.) командование российско-террористических войск уплотняет позиции во втором эшелоне в глубине боевых порядков.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Первомайска оккупанты оборудуют позиции ротного опорного пункта. На данный момент проводятся инженерные работы. Вооружение, техника и личный состав будут переброшены позже.

А тем временем, со стороны Сорокино (быв.Краснодон) по направлению к Луганску зафиксирована переброска оккупантами боеприпасов к РСЗО "Смерч" и "Ураган". В колонне наблюдалось 8 "Уралов" и КамАЗов с боеприпасами к данным системам вооружения. Колонна передвигалась в сопровождении "правоохранителей" ЛНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на данный момент Луганское направление является наименее "горячим" в зоне АТО. Не исключено, что боевики ЛНР намерены изменить эту ситуацию.

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Тымчук, Информсопротивление, Попасная, боевики, уплотнение, Краснодон, Смерч, Ураган
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