Боевики ЛНР зарываются в землю у Попасной и гонят боеприпасы к "Смерчам" и "Ураганам"

По направлению к Луганску зафиксирована переброска оккупантами боеприпасов к РСЗО.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в районе Первомайска оккупанты оборудуют позиции ротного опорного пункта. На данный момент проводятся инженерные работы. Вооружение, техника и личный состав будут переброшены позже.
А тем временем, со стороны Сорокино (быв.Краснодон) по направлению к Луганску зафиксирована переброска оккупантами боеприпасов к РСЗО "Смерч" и "Ураган". В колонне наблюдалось 8 "Уралов" и КамАЗов с боеприпасами к данным системам вооружения. Колонна передвигалась в сопровождении "правоохранителей" ЛНР, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что на данный момент Луганское направление является наименее "горячим" в зоне АТО. Не исключено, что боевики ЛНР намерены изменить эту ситуацию.