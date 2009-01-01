Боевики лютуют. 117 раз обстреляли позиции ВСУ, два бойца погибли, 2 ранены и 1 травмирован

На Донецком направлении танки террористов обстреливали шахту Бутовку, Верхнеторецкое и Новгородское.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Соцсети

За прошедшие сутки, 28 февраля, в зоне проведения АТО боевики 117 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате двое украинских военных погибли, двое ранены, еще один травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреливали Водяное. Из минометов они били по Гнутово, Широкино, Павлополю, Водяному, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер. По Марьинке — БМП.

На Донецком направлении танки террористов обстреливали шахту Бутовку, Верхнеторецкое и Новгородское. Из 152 мм артиллерии боевики били по Луганскому и Троицкому, а из 120 и 82 мм минометов — по Пескам, Зайцево, Троицкому, Новолуганскому, Каменке, Авдеевке, Опытному, Новотошковскому и Луганскому.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли Зайцево, Верхнеторецкое, Невельское, Богдановку, Авдеевку и Луганское. По Луганскому неоднократно огонь вели также БМП.

На Луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Крымское, а из минометов различных калибров — Попасную, Орехово, Новозвановку, Новоалександровку и Крымское. Из стрелкового оружия сепаратисты били по Станице Луганской и Новоалександровке. По Желтому огонь вел снайпер. По Новозвановке — БМП и БТР.

Напомним, бойцы АТО рассказали об атаке вражеской танковой роты под Авдеевкой.