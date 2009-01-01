Боевики лютуют: 83 раза обстреляли позиции ВСУ, один боец погиб, два — ранены

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.

Боевики поливают позиции ВСУ, иллюстрация. Соцсети

За прошедшие сутки, 23 февраля, в зоне проведения АТО боевики 83 раза вели огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении по Авдеевке боевики вели огонь из вооружения танка. Из минометов различных калибров были обстреляны Пески, Зайцево, Троицкое и Каменка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новгородское, Пески, Авдеевку, Верхнеторецкое, Новоселовку, Луганское, Зайцево. В районе Новгородского позиции сил АТО обстреливал снайпер.

На Луганском направлении из минометов различных калибров террористы обстреляли Попасную и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов — Троицкое, Крымское и Новоалександровку. По Новозвановке огонь вели БМП противника, а по Троицкому — зенитные установки.

На Мариупольском направлении из минометов разных калибров боевики обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Тарамчук, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Водяное, Павлополь, Гнутово, Широкино, Новотроицкое. По Широкино огонь вел снайпер.

Напомним, 23 февраля в Зайцево Донецкой области в зоне проведения АТО украинские военные ликвидировали 8 оккупантов.

Также под Донецком бойцы АТО уничтожили вражескую БМП.