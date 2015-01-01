Боевики лютуют по всем направлениям, 78 раз поливали огнем позиции ВСУ: 3 воина ранены

Боевики продолжают обстреливать наши позиции из запрещенного вооружения на всех направлениях.

Позиции сил АТО, иллюстрация Скриншот

За прошедшие сутки, 12 января, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 78 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате боевых действий три бойца получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Так, на Мариупольском направлении боевики из минометов обстреляли позиции украинской армии в районе Водяного и Широкиного. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. А по Широкиному и Талаковке — снайпер.

Тем временем на Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии боевики обстреляли Калиново-Попасную и Новозвановку. Из 120- и 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия — по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов — Луганское, Троицкое и Зайцевое. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганскому огонь вела БМП противника.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал подробности продвижения сил АТО на Светлодарской дуге.

видео: Військове телебачення України