Паника в Дебальцево и Углегорске: боевики массово вывозят семьи, ждут "наступление" сил АТО

Основная часть семей боевиков вывозится в Горловку.

Удар украинских "Градов" Facebook «Вернись живым»

После, в результате которой украинские военные выбили боевиков из трех опорных пунктов и двух постов, заняв ряд стратегически важных точек, террористы в Дебальцево опасаются нового удара ВСУ.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, начиная с 20 декабря, боевики 1-го "армейского корпуса" ДНР и "местные чиновники" ДНР массово вывозят свои семьи из Дебальцево, Углегорска, Дебальцевского (быв. поселок Коммуна) в связи с обострением противостояния на линии разграничения на данном участке.

Ажиотажу способствует распространение слухов в рядах боевиков о том, что после "разведки боем" в районе Светлодарской дуги ВСУ готовят "масштабное наступление" на Дебальцево.

Основная часть семей боевиков вывозится в Горловку с возможной последующей их эвакуацией вглубь оккупированной территории, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке боевики нервничают — гонят на Светлодарскую дугу пехоту и бронетехнику.