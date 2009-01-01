Боевики могут перейти в наступление на Донбассе — эксперт

Определенные "части" и "подразделения" противника прошли полный курс боевой подготовки, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

Нанезаконные вооруженные формирования боевиков могут быть способны перейти к активным наступательным действиям тактического масштаба на одном или нескольких участках, где наблюдается их огневая активность.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что для наступления командование противника с начала сентября провело целый ряд подготовительных мероприятий.

По словам военного эксперта, в частности, определенные "части" и "подразделения" прошли полный курс боевой подготовки, боевого слаживания, прежде всего с наступательной тематикой, произведено доукомплектование их личным составом и вооружением.

"… также произведено накопление материально-технических ресурсов, произведена скрытая перегруппировка частей и подразделений на выбранные участки", — говорится в сообщении.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на неподконтрольной Киеву территории Луганщины в самопровозглашенной "ЛНР" противник для повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск сформировал около 20 мобильных разведывательно-огневых групп.