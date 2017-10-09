Боевики на Донбассе частенько резво валят друг друга — Ярош

Украинские военные в АТО призывают людей идти в 128-ю бригаду на контракт лозунгом: "Сепары сами себя не убьют".

Народный депутат Украины Дмитрий Ярош заявил, что боевики на Донбассе достаточно часто устраивают разборки между собой.

Об этом командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" заявил в интервью "Апострофу".

Так, он прокомментировал лозунг, с помощью которого украинские военные в АТО призывают людей идти в 128-ю бригаду на контракт — "Сепары сами себя не убьют".

"Конечно. Хотя это не совсем правильно (смеется). Частенько у них разборки происходят, и они друг друга довольно резво валят. Поэтому я бы поспорил", — сказал Ярош.

Ранее нардеп отмечал, что Украина сможет достаточно скоро вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.