Боевики на Донбассе частенько резво валят друг друга — Ярош

Украинские военные в АТО призывают людей идти в 128-ю бригаду на контракт лозунгом: "Сепары сами себя не убьют".
Об этом командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" заявил в интервью "Апострофу".
Так, он прокомментировал лозунг, с помощью которого украинские военные в АТО призывают людей идти в 128-ю бригаду на контракт — "Сепары сами себя не убьют".
"Конечно. Хотя это не совсем правильно (смеется). Частенько у них разборки происходят, и они друг друга довольно резво валят. Поэтому я бы поспорил", — сказал Ярош.
Ранее нардеп отмечал, что Украина сможет достаточно скоро вернуть временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.