Боевики, наемники, военные РФ. Муженко назвал число врагов на Донбассе

На востоке нашей страны идет позиционная война, отметил начальник Генштаба ВСУ.
Об этом он рассказал в интервью liga.net.
В то же время собеседник подчеркнул, что в последние полгода на востоке нашей страны идет позиционная война, то есть боевые действия ведутся на более-менее стабильных позициях.
"Ее классические признаки — наличие оборонных укреплений и фортификационного оборудования, достаточно грамотно подготовленных рубежей, постоянные столкновения, четкая линия разграничения", — добавил Муженко.
По его словам, "все это сопровождается действиями диверсионных групп, и есть попытки достичь тактических успехов на определенных направлениях силами небольших подразделений".
"Яркий пример — это Светлодарская дуга, где была очень напряженная ситуация в декабре 2016 года, далее — паника противоположной стороны, когда им не удалась попытка прорыва в районе Дебальцево, массированные обстрелы Авдеевки в конце января-феврале 2017-го", — добавил начальник Генштаба.
"После этого началось некоторое затишье, которое прерывают обстрелы и незначительные попытки проникнуть на нашу территорию со стороны диверсионно-разведывательных групп", — подчеркнул он.
Напомним, в июне президент Петр Порошенко говорил, что на захваченной территории востока Украины находятся более 40 тыс. боевиков, а также военнослужащих регулярных войск России.