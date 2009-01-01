Боевики, наемники, военные РФ. Муженко назвал число врагов на Донбассе

На востоке нашей страны идет позиционная война, отметил начальник Генштаба ВСУ.

Российские военные, иллюстрация uapress.info

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украинызаявил, что на Донбассе военная группировка врага насчитывает до 40 тыс. человек, в нее входят боевики, наемники и кадровые

Об этом он рассказал в интервью liga.net.

В то же время собеседник подчеркнул, что в последние полгода на востоке нашей страны идет позиционная война, то есть боевые действия ведутся на более-менее стабильных позициях.

"Ее классические признаки — наличие оборонных укреплений и фортификационного оборудования, достаточно грамотно подготовленных рубежей, постоянные столкновения, четкая линия разграничения", — добавил Муженко.

По его словам, "все это сопровождается действиями диверсионных групп, и есть попытки достичь тактических успехов на определенных направлениях силами небольших подразделений".

"Яркий пример — это Светлодарская дуга, где была очень напряженная ситуация в декабре 2016 года, далее — паника противоположной стороны, когда им не удалась попытка прорыва в районе Дебальцево, массированные обстрелы Авдеевки в конце января-феврале 2017-го", — добавил начальник Генштаба.

"После этого началось некоторое затишье, которое прерывают обстрелы и незначительные попытки проникнуть на нашу территорию со стороны диверсионно-разведывательных групп", — подчеркнул он.

Напомним, в июне президент Петр Порошенко говорил, что на захваченной территории востока Украины находятся более 40 тыс. боевиков, а также военнослужащих регулярных войск России.