Боевики наглеют под Авдеевкой: стреляют чаще, калибр — больше, опубликована карта зоны АТО

Вчера на Донецком направлении боевики обстреляли украинские позиции 16 раз.

Боевики на Донбассе twitter.com/dubovoyslavyans

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела на Бахмутской трассе.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает mediarnbo.org.

На Луганском направлении наиболее неспокойная обстановка за прошедшие сутки выдалась на Бахмутской трассе. В Крымском боевики обстреляли позиции сил АТО 4 раза. Во время одного из них выпустили 20 минометных мин. Также в соседнем Новотошковском боевики после захода солнца применили минометы. Еще по одному случаю нарушения врагом перемирия произошло в Троицком, Новоалександровке и Малиновом Станично-Луганского района. Во всех трех местах оккупанты применяли легкое вооружение.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении противник открывал огонь в сторону украинских военных 8 раз.

На Донецком направлении тревожной ситуация остается в Авдеевке. Здесь боевики продолжили обстреливать наши укрепления с самого начала суток, сначала — из легкого вооружения. Далее обстрелы интенсифицировались, а калибр стал больше. С двух часов ночи до самого рассвета боевики проводили обстрелы из минометов, открывали огонь из танков и бронетехники. После этого спокойно было до 17 часов, когда вражеские обстрелы Авдеевки снова возобновились. Впрочем, тяжелое вооружение, за исключением 7 минометных мин, выпущенных боевиками по Авдеевской промзоне, до самого конца суток противник не применял. В соседней с Авдеевкой Каменке вчера состоялся один двухчасовой обстрел после 20 часов.

Неспокойно вчера было и нашим защитникам на Светлодарской дуге. Вблизи Новолуганского боевики нарушили перемирие трижды. Обстрелы продолжались до получаса каждый. Во время утреннего и вечернего нарушений режима тишины боевики активно применяли минометы.

На горловском периметре силы оккупанта открывали огонь исключительно из легкого вооружения, обстреляв Зайцево из автоматического стрелкового оружия, а Верхнеторецкое — из гранатометов различных систем и пулеметов. В самом поселке Зайцево под вражеский обстрел снова попали дома мирных жителей. К счастью, никто при этом не пострадал.

Также дважды противник нарушил перемирие вблизи донецкого аэропорта — в обед и на закате. В обоих случаях бандформирования применили минометы, выпустив суммарно более 20 мин.

Таки образом, вчера на Донецком направлении боевики обстреляли украинские позиции 16 раз, половина из которых — из тяжелого вооружения. По крайней мере на 10 самых чувствительных вражеских обстрелов украинские войска открывали огонь в ответ.

На Мариупольском направлении в Марьинском районе боевики в очередной раз обстреляли дома мирных жителей в самой Марьинке из гранатометов, а также открывали огонь по одной из наших позиций в Красногоровке. Основные же боевые действия за прошедшие сутки произошли в Старогнатовке и южнее нее.

В самой Старогнатовке произошло 3 вражеских обстрела — после полуночи, перед заходом солнца и поздно вечером. Во всех трех случаях НВФ применяли тяжелое вооружение — минометы, а также каждый третий обстрел был с применением пушки. Далее на юг еще до обеда боевики обстреляли из минометов Павлополь, выпустив 20 мин, а после 22 часов открывали огонь в сторону сил АТО в Гнутово.

Всего вчера на Мариупольском направлении состоялось 6 вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов домов мирных жителей в поселке Зайцево возник пожар, здания разрушены полностью.