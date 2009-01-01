Боевики накрыли "Градами" Красногоровку, горела школа, пострадали мирные жители

Боевики обстреляли больницу, есть пострадавшие среди мирного населения.
Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
"Красногоровка. В 06-40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)", — написал он.
Аброськин отметил, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
На месте работает следственная группа полиции Марьинки.
"Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста", — отметил он.
Также в результате попадания снарядов горело здание школы №2. На данный момент, пожары в школе и больнице ликвидированы.
Аброськин также отметил, что пострадали 2 женщины, которые лежали в неврологическом отделении городской больницы. В результате попадания снаряда в жилой дом по ул.Сковороды ранение получила женщина.
По тревоге подняты Волновахский ОП и Марьинское ОП. Полицейские обходят поврежденные дома. Оказывают помощь мирным жителям.
Председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook подтвердил, что результате обстрела Красногоровки осколочные ранения получили несколько мирных жителей.
По его словам, боевики стреляли из "Градов", танков и минометов.
Жебровский подтвердил, что взрывами повреждены здания СОШ 2 и больницы. На втором этаже школы пожар.
Ранее в Минобороны сообщали, что начала 2017 года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены.