Боевики накрыли "Градами" Красногоровку, горела школа, пострадали мирные жители

Боевики обстреляли больницу, есть пострадавшие среди мирного населения.

Горела школа №2 в Красногоровке. twitter.com/666_mancer

Сегодня утром, 28 мая, боевики обстреляли Красногоровку Донецкой области. Повреждено здание больницы, горела школа, несколько снарядов упало в жилом секторе. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Красногоровка. В 06-40 боевики начали обстрел города. Есть информация о повреждении здания городской больницы, несколько снарядов упало в жилом секторе (в районе завода)", — написал он.

Аброськин отметил, что информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На месте работает следственная группа полиции Марьинки.

"Сотрудники полиции под непрекращающимися обстрелами начали эвакуацию персонала больницы и больных терапевтического отделения. В основном, это люди пожилого возраста", — отметил он.

Также в результате попадания снарядов горело здание школы №2. На данный момент, пожары в школе и больнице ликвидированы.

Аброськин также отметил, что пострадали 2 женщины, которые лежали в неврологическом отделении городской больницы. В результате попадания снаряда в жилой дом по ул.Сковороды ранение получила женщина.

По тревоге подняты Волновахский ОП и Марьинское ОП. Полицейские обходят поврежденные дома. Оказывают помощь мирным жителям.

Председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский на своей странице в Facebook подтвердил, что результате обстрела Красногоровки осколочные ранения получили несколько мирных жителей.

По его словам, боевики стреляли из "Градов", танков и минометов.

Жебровский подтвердил, что взрывами повреждены здания СОШ 2 и больницы. На втором этаже школы пожар.

Ранее в Минобороны сообщали, что начала 2017 года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 98 украинских военнослужащих, более 800 — ранены.