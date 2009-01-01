Боевики нарушали "тишину" и "Минск", ранен боец АТО

Вчера террористы десять раз открывали огонь.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 30 октября, боевики 10 раз нарушили "режим тишины", в частности, открывали огонь из запрещенноготяжелого вооружения.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в результате боевых действий был ранен один украинский военный.

На Донецком направлении в конце суток противник из противотанковых гранатометов бил по опорным пунктам нашей армии на подступах к Авдеевке и Пескам. На Мариупольском направлении у Старогнатовки около 21:00 применили крупнокалиберный пулемет.

Наши бойцы ответным огнем пресекли вооруженную провокацию, в результате этого противостояния и был ранен наш защитник. Сейчас пострадавший находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

На Луганском направлении террористы, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 мм, выпустили по защитникам Трехизбенки шесть 120-мм мин.

"… за прошедшие сутки оккупанты десять раз нарушили перемирие. Силы АТО семь раз применяли пехотное вооружение на поражение противника", — отмечается в сообщении.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что за прошедшую неделю (23-23 октября) на Донбассе были уничтожены 12 боевиков, 24 — ранены.

Видео: Військове телебачення України