Боевики не отвели от линии разграничения 14 реактивных систем залпового огня

Наблюдатели обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня: одну БМ-27" Ураган " и тринадцать БМ-21"Град".

Reuters

Российские наемники на Донбассе не забрали от линии разграничения 14 реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в последнем опубликованном отчете на сайте наблюдателей.

"В неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 14 неподвижных реактивных систем залпового огня (РСЗО; одну БМ-27" Ураган ", 220 мм, и тринадцать БМ-21" Град ", 122 мм) вблизи с. Лесное (67 км к северо-западу от Луганска) 4 сентября, а 6 сентября — 6 танков (Т-64) на территории ремонтной базы в Луганске, что является нарушением линии отвода.

За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах 4 сентября мини-БПЛА СММ зафиксировал 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30) и 18 танков (Т-64) вблизи Лесного", — говорится в сообщении.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.

Напомним, в МинАТО отмечали, что Россия начала выводить с Донбасса дефицитное оружие.