Боевики не считаются с потерями у Авдеевки: гонят на плацдарм пехоту, танки, артиллерию и "Грады"

Идет переброска сил террористов в Батманово, Васильевку, Ясиноватую и Минеральное.

Боевики на танке, иллюстрация Reuters

Даже несмотря, командование террористов не оставляет попытки оттеснить силы АТО и взять под полный контроль Ясиноватскую развязку.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, из состава 3-й "отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) выделена группа усиления на фланг, под Авдеевку — там оккупанты скрытно перебрасывали данное подкрепление через Пантелеймоновку на Васильевку и Бетманово (быв.Красный Партизан, поселок в 7-8 севернее Ясиноватой).

Кроме того, источники "Информсопротивления" фиксировали 8 грузовиков с живой силой и снаряжением, 2 МТ-ЛБ и 1 БМП-2. Выгрузка произошла в районе Ясиноватой по направлению к Крутой Балке.

С восточного направления в район Минерального (посёлок между Донецком и Ясиноватой), а далее в район Ясиноватой и западные районы Донецка оккупанты в течение суток активно перебрасывали боеприпасы к РСЗО БМ-21 "Град", 122-мм и 152-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм минометам (всего до 15 грузовиков в течение 4-5 часов, переброска велась по 2-3 машины, иногда по одной).

За трое суток через Шахтерск по трассе Н-21 зафиксировано перемещение порядка 70 грузовиков с предметами МТС и около 30 бронемашин (в т.ч.танков). Часть бронетехники (не менее 20 бронемашин) в дальнейшем была переброшена в районы вблизи линии разграничения на Донецко-Авдеевском направлении;

В Донецке противник ведет переброску техники (танки, БМП, БТР, САУ) со стороны Калининского района города по проспекту Мира, далее по проспекту 75-летия ФК "Шахтер" в направлении Киевского проспекта (ведущего в сторону Авдеевки); боевики при этом принимали беспрецедентные меры по блокированию для гражданского населения участков, по которым перемещается военная техника.

Кроме всего, зафиксирована переброска не менее 10 танков, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, военное руководство РФ предупредило главарей ДНР, что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут уволены со своих должностей.