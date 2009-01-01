Боевики нервничают на Светлодарской дуге, кроют силы АТО из тяжелых пушек и минометов

Противник неоднократно обстреливал участке тактические тылы украинских войск, пишет Дмитрий Тымчук.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, на Светлодарской дуге оккупанты не оставляют попыток массированными обстрелами с использованием 122-мм артиллерии и 120-мм, 82-мм миномётов нанести огневое поражение выдвинувшимся вперёд подразделениям ВСУ. Также противник неоднократно обстреливал на этом участке тактические тылы украинских войск.
Кроме того, фиксируется как минимум 2 бронегруппы, которые активно используются оккупантами для обстрела передовых позиций сил АТО (бронетехника активно маневрирует, часто меняет позиции, на огневые позиции выдвигается преимущественно скрытно). На участке севернее Калиновки (высота 223.7 и ставок Грязевский) фиксировалось очередное боестолкновение с применением противником артиллерии и миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что Дебальцево все ближе, а город уже в пределах прямой видимости сил АТО.