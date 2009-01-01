Боевики нервничают на Светлодарской дуге, кроют силы АТО из тяжелых пушек и минометов



Противник неоднократно обстреливал участке тактические тылы украинских войск, пишет Дмитрий Тымчук.

Боевик у 120мм миномета, иллюстрация 112.ua

После того, как бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, противостоящие им боевики из 7-й отдельной мотострелковой бригады "армии Новороссии" попытались оказать им запоздалое сопротивление.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на Светлодарской дуге оккупанты не оставляют попыток массированными обстрелами с использованием 122-мм артиллерии и 120-мм, 82-мм миномётов нанести огневое поражение выдвинувшимся вперёд подразделениям ВСУ. Также противник неоднократно обстреливал на этом участке тактические тылы украинских войск.

Кроме того, фиксируется как минимум 2 бронегруппы, которые активно используются оккупантами для обстрела передовых позиций сил АТО (бронетехника активно маневрирует, часто меняет позиции, на огневые позиции выдвигается преимущественно скрытно). На участке севернее Калиновки (высота 223.7 и ставок Грязевский) фиксировалось очередное боестолкновение с применением противником артиллерии и миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Дебальцево все ближе, а город уже в пределах прямой видимости сил АТО.