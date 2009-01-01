Боевики обнаглели: обстреливают позиции сил АТО и не боятся ответки

Противник активно насыщает свой передний край беспилотниками.

Боевики ведут огонь из артиллерийских орудий lug-info.com

Действияна Донбассе носят все более провокационный характер, оккупанты все более грубо и демонстративно нарушают Минские договоренности.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, противник все чаще использует ствольную артиллерию и РСЗО, отмечаются случаи длительного ведения огня из артиллерийских систем и миномётов с одних и тех же позиций (т.е., не встречая ответного огня от ВСУ, оккупанты после совершения огневых налетов не утруждают себя сменой огневых позиций или совершают манёвр на минимальное расстояние).

Кроме того, противник активно насыщает свой передний край БПЛА тактического радиуса действия (в основном используя адаптированные гражданские квадрокоптеры).

В течение прошедших выходных не менее 3-х раз отмечались попытки боевиков в ходе огневых налётов и обстрелов корректировать миномётный огонь при помощи беспилотников (ещё дважды оккупанты вели с их помощью разведку тактического тыла сил АТО), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, утром 28 мая боевики нанесли удар из РСЗО "Град" по контролируемой силами АТО Красногоровке — снаряды попали по школе, больнице и частным домам, восемь мирных жителей получили ранения.