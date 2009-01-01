Боевики обострили ситуацию под Мариуполем — украинские воины жестко ответили врагу

Четверо бойцов АТО получили ранения.

Украинские военные ведут отгонь фото: YouTube

За прошлые сутки, 29 сентября,16 раз нарушили перемирие. 6 раз террористы использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий четверо украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТОна странице в Facebook.

В конце прошлых суток огневая активность противника из Донецкого сместилась на Приморское направление.

После 18:00 боевики дважды обстреливали из миномета и гранатометов позиции сил АТО вблизи Водяного. В результате одного из обстрелов получил ранения один украинский боец. Еще один наш защитник получил ранения около 19 часов во время огневого противостояния на подступах к Березовому. Кроме того, в конце суток оккупанты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы у Павлополя и Талаковки.

На Луганском направлении, вблизи Новотошковского, боевики около 20 часов выпустили по нашему опорному пункту 8 мин калибра 82 миллиметра и били из противотанкового гранатомета. Украинские воины жестко ответили врагу. Во время этого обстрела получил ранение еще один боец ​​АТО.

На Донецком направлении, после утренней огневой активности пророссийских наемников вечером и ночью сохранялась тишина.

Напомним, сутками ранее, 28 сентября, боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Наши военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.