Боевики обстреляли Авдеевку и Гнутово, ранены два воина ВСУ

Наши военные отвечали противнику из гранатометов.

Позиции сил АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

С начала суток, 3 октября, боевики на Донбассе уже дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах, пишет 112 Украина.

"С начала этих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это Авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения", — отметил он.

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.

"По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет", – сказал Стельмах.

Что касается состояния раненых бойцов он добавил: "Люди, которые сегодня получили ранения, госпитализированы. Сейчас ими занимаются наши лучшие медицинские специалисты".

Ранее в штабе сообщали, что за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили перемирие в зоне АТО.

видео: 112 Украина