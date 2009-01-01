Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Зайцево, два украинских защитника были ранены

На Донецком направлении ночью враг из противотанкового гранатомета и пулеметов обстрелял наши позиции неподалеку Зайцево.

Позиции ВСУ на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news В районе проведения АТО с полуночи незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие на Донбассе. В ответ ВСУ 6 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении ночью враг из противотанкового гранатомета и пулеметов обстрелял наши позиции неподалеку Зайцево. Украинские военные ответным огнем заставили противника соблюдать тишину. К сожалению, в результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения.

Кроме того, уже днем боевики дважды били из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки. А вооружение БМП применяли на подступах к Пескам.

На Приморском направлении оккупанты около полудня обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО у Павлополя.

На Луганском направлении под вражеский огонь из вооружения БМП попали наши позиции неподалеку Трехизбенки.

Ранее в штабе АТО отмечали, что 27 октября боевики 19 раз нарушили перемирие, украинские военные 16 раз применяли оружие на поражение противника. В результате боевых действий два военнослужащих ВСУ получили ранения.