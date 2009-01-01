Боевики опасаются ВСУ и готовятся к затяжной войне: роют окопы и "закатываются" в бетон — волонтер

Волонтер отметил, что никто не верит в миротворцев, которые станут между воюющими сторонами и возьмут под контроль границу.

Боевики ДНР готовят окопы и блиндажи. vchasnoua.com

Террористы "" активно укрепляют свои позиции, что может свидетельствовать о том, что они опасаются ВСУ и готовятся к нашему наступлению.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин по итогам поездки на Светлодарскую дугу на своей в Facebook.

"Хотелось бы поговорить о противнике. Видя и зная, как он готовится и что происходит на их передовых позициях, понимаешь, что никто не собирается заканчивать войну на востоке Украины", — рассказал он.

Волонтер отметил, что никто не верит в миротворцев, которые станут между воюющими сторонами и возьмут под свой контроль кусок российско-украинской границы, после чего АТО сразу закончится.

"На той стороне идет подготовка к затяжной войне. Укрепляются все передовые позиции. Для опорников и блиндажей завозится лес — много леса, и много мешков, некоторые позиции "закатываются" в бетон, окопы роются в человеческий рост. Я не припомню, чтобы раньше так тщательно противник укреплял свои позиции. Это говорит о том, что они нас опасаются и готовятся к нашему наступлению", — подчеркнул Мысягин.

"Сила у нас там стоит очень большая. Укрепления наши на месте не стоят и потихоньку движутся на восток по всей линии фронта. Пехота окопы копает сутками. Нам бы туда еще леса и скобы побольше, было бы все идеально", — подытожил волонтер.

Напомним, ранее Мысягин рассказал, как силы АТО на Светлодарской дуге неумолимо приближаются к Дебальцево.

фото: vchasnoua.com