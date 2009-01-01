Боевики оживились на Донецком направлении: под ударом — Авдеевка и Светлодарская дуга

Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки.

Работает артиллерия боевиков ЛНР, иллюстрация lug-info.com

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной.прибегают ко все новым вооруженным провокациям против подразделений ВСУ, применяя и тяжелое артиллерийское вооружение. За прошедшие сутки, 20 мая, зафиксированы 48 фактов использования боевиками оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Приморское направление. Незаконные вооруженные формирования 12 раз применяли оружие против украинских защитников. Уже вечером противник из 120-мм минометов обстреливал наши опорные пункты в районе Павлополя, Водяного и Широкино. Из минометов калибра 82 мм несколько раз вел огонь по нашим позициям у Красногоровки. По этим же населенным пунктам бандиты систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. Противник 22 раза в течение прошлых суток нарушал тишину на этом участке фронта. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительных укреплений сил АТО из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также из 120-мм минометов противник минимум дважды бил по украинским защитникам, которые держат оборону у Невельского. Кроме того, под обстрел из вражеских минометов различных калибров, вооружения БМП и легкого стрелкового вооружения попали наши позиции неподалеку Верхнеторецкого. На Светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского. Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал наши опорные пункты у Песок.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение прошлых суток зафиксированы 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Так, используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали наши опорные пункты в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из 82 мм минометов, а также из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов противник бил по украинским защитникам у Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов в течение прошлых суток 7 военнослужащих ВСУ получили ранения.

Напомним, сутками ранее, 19 мая, боевики 55 раз стреляли по позициям украинских воинов, были ранены четыре бойца.