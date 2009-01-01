Боевики оживились под Мариуполем: из минометов стирают с лица земли Широкино, Чермалык и Водяное

Террористы 50 раз били по позициям сил АТО.

Боевик со 120 мм минометом garmata.org

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с признаками частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения. За прошедшие сутки, 24 мая,50 раз открывали огонь по украинским воинам, неоднократно используя и тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого строго запрещено Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Приморское направление. Более половины фактов нарушения пророссийскими НЗФ режима прекращения огня, а именно 27 зафиксировано именно на этой части фронта. Под вечер боевики снова принялись обстреливать оборонительные укрепления ВСУ из артиллерии. В частности, из 120-мм минометов враг бил по нашим позициям в районе Широкино, Чермалыка и Водяного. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм бандформирования обстреляли наши опорные пункты у Широкино и севернее, близ Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия, иногда — из вооружения БМП.

Донецкое направление. На этом участке фронта зафиксированы 17 случаев нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуацией остается в пригороде Авдеевки, где боевики вчера вечером снова дважды били по нашим позициям из РСЗО "Град". В частности, вражеские реактивные снаряды в очередной раз попали и по жилому кварталу, который расположен на южной окраине этого населенного пункта. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Впрочем, в нескольких частных домах повреждены крыши и окна.

На том же направлении противник неоднократно применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие в районе Новгородского, Верхнеторецкого и Песок. А по нашим укреплениям неподалеку Невельского боевики несколько раз стреляли из 122-мм артиллерийских систем.

Луганское направление. На этом участке фронта в течение прошлых суток НЗФ ни разу не использовали тяжелое артиллерийское вооружение. Всего насчитано 6 вражеских обстрелов. Вечером противник обстрелял украинских воинов, которые держат оборону у Троицкого, из минометов калибра 82 мм. Позже вел огонь из вооружения БТР, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашим укреплениям в районе Новоалександровки.

В результате боевых действий прошедшие сутки два военнослужащих ВСУ были ранены.

Напомним, сутками ранее, 23 мая, в зоне АТО боевики 53 раза открывали огонь по украинским защитникам, в результате чего один военнослужащий ВСУ ранен.