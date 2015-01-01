Боевики поливали огнем Широкино из танков, артиллерии и БМП, силовиков вынудили на "ответку"

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки.
Об этом сообщается пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП.
Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.
С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.
На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцеву и Луганскому.
На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.
Напомним, украинские морпехи отразили атаку боевиков на Приазовье.