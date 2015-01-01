Боевики поливали огнем Широкино из танков, артиллерии и БМП, силовиков вынудили на "ответку"

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. Фото: @dnrpress

За прошедшие сутки, 26 декабря, российско-оккупационные войска 37 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.

Об этом сообщается пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Мариупольском направлении по Широкино трижды вели огонь танки. Также зафиксированы обстрелы из 122-миллиметровой артиллерии и вооружения БМП.

Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть ответный огонь в районе Широкино.

На Донецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцеву и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

Напомним, украинские морпехи отразили атаку боевиков на Приазовье.

видео: Військове телебачення України