Боевики применили минометы по нашим позициям под Марьинкой — штаб АТО

В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В то же время, враг и в дальнейшем не прекращал применять минометы и подвергать опасности гражданское население.
В вечерней сводке отмечается: "Так, утром боевики сначала выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по нашим позициям неподалеку Марьинки. А потом, обстреляли из 82-милиметового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. О последствиях разрушений и пострадавших информация уточняется.
На Донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песок.
На Луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по нашим опорных пунктах у Крымского.
В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет".
Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на Светлодарской дуге, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.