Боевики применили минометы по нашим позициям под Марьинкой — штаб АТО

В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие.

С начала суток в районе проведения АТО количество обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований было незначительным.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В то же время, враг и в дальнейшем не прекращал применять минометы и подвергать опасности гражданское население.

В вечерней сводке отмечается: "Так, утром боевики сначала выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из крупнокалиберного пулемета по нашим позициям неподалеку Марьинки. А потом, обстреляли из 82-милиметового миномета еще и дома мирных жителей этого поселка. О последствиях разрушений и пострадавших информация уточняется.

На Донецком направлении ночью из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь на подступах к Авдеевке, а крупнокалиберные пулеметы применял неподалеку Песок.

На Луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие пророссийских наемников почти 40 минут работали по нашим опорных пунктах у Крымского.

В общем, от полуночи, российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет".

Напомним, бойцы 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, добровольцы 24-го батальона "Айдар" и 4-й бригады Национальной гвардии, обороняющие позиции на Светлодарской дуге, вернули под контроль Украины новые территории, расположенные ближе к Дебальцево.