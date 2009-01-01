Боевики разбегаются из "армии" ЛНР, в полке в Стаханове — сотня дезертиров

Дезертиров записывают находящимися в отпусках или уволенными со службы.

Несмотря на усиление мер российским оккупационным командованием, направленных на, отмечается увеличение случаев дезертирства и небоевых потерь.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, на 17 января в 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка, бывший Стаханов) 2 АК учтено до 80 военнослужащих, самовольно оставивших свои подразделения. Однако реальное число дезертиров в полку значительно больше.

С целью сокрытия данного факта от российского оккупационного командования командиром 6-го полка принято решение при подготовке сведений указывать дезертиров как находящихся в отпусках или уволенных со службы, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что в соединениях и частях 2-го "армейского корпуса" ЛНР увеличивается количество случаев дезертирства и самоубийств, что связано с физическим и морально-психологическим перегрузкам личного состава.