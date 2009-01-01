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Боевики снова пошли штурмом на позиции ВСУ под Авдеевкой — штаб АТО

Вчера, 18:56

Боевики грубо нарушили режим "тишины" в районе Авдеевки. 

Авдеевка, силовики, флаг
Позиции ВСу под Авдеевкой, иллюстрация rnbo.gov.ua
В субботу вечером, 4 февраля, боевики пошли штурмом на позиции украинских военных в районе Авдеевки Донецкой области, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня для восстановления поврежденных электросетей в населенном пункте Авдеевка российско-оккупационные войска грубо нарушили режим "тишины".

Так, около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия наших позиций в районе Авдеевской промзоны, применяя 152 мм пушки и минометы 120 мм калибра. Указанное в очередной раз показало, что противник намеренно срывает ремонтные работы с целью обострения гуманитарных проблем в городе", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. 

Напомним, в штабе АТО сообщали, что за сутки, 3 февраля, в зоне проведения АТО боевики продолжали обстрелы из РСЗО БМ-21 "Град", тяжелой артиллерии и минометов по всей линии соприкосновения. Всего зафиксировано 115 обстрелов. В результате боевых действий погибли три воина ВСУ, семь —ранены. 

видео: Військове телебачення України

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