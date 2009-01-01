Боевики снова сорвали режим "тишины", 62 раза обстреляли позиции ВСУ, один боец погиб, один ранен

В результате обстрелов 1боец ВСУ погиб, 1 — получил ранения.

Позиции сил АТО под Авдеевкой, иллюстрация. rnbo.gov.ua

Предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе нет. Оккупанты продолжают поливать огнем позиции Вооруженных сил Украины, совершив 62 обстрела за сутки. За ночь было зафиксировано 5 обстрелов, в результате обстрелов 1 военнослужащий погиб, 1 — получил ранения.

Об этом сообщает пре6сс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики из минометов обстреливали Новотроицкое, Лебединское, Гнутово и Зайцево, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное, из вооружения БМП — Широкино, из противотанковых ракетных комплексов — Водяное. По Авдеевке вел огонь снайпер боевиков.

На Донецком направлении боевики обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское, Камянку и Новгородское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики обстреливали Валуйское из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет. За сутки боевики совершили 62 обстрела позиций военнослужащих ВСУ, за ночь было зафиксировано 5 обстрелов, в результате обстрелов 1 военнослужащий погиб, 1 — получил ранени, сообщает "112 Украина"

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе достигли новой договоренности об отведении тяжелого вооружения до 20 февраля.

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, когда начнет "сворачиваться безобразие" на Донбассе

видео: Військове телебачення України