Боевики сосредоточили свои силы под Авдеевкой, два наших воина ранены

Уже несколько дней подряд, основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

За прошедшие сутки, 17 августа, в зоне проведения АТО боевика 27 раз нарушили перемирие. Почти на все огневые провокации воины ВСУ отвечали плотным огнем на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В штабе отметили, что уже несколько дней подряд, основная активность врага фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18.00 и до полуночи боевики 5 раз били по нашим позициям из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Донецком направлении дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Новоселовки Второй. А около 21 часа преступники в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

На Луганском направлении враг открывал огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровки. А в результате обстрела из гранатомета наших укреплений в районе Троицкого, один украинский боец получил ранения.

На Мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь вблизи Широкино боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра.

Напомним, волонтер Виталий Дейнега объяснил, почему ВСУ сейчас не могут пойти в наступление и освободить Донбасс.

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