Боевики стягивают силы к Авдеевке — гонят пехоту и бронетехнику

Переброска осуществляется через Красногвардейский на Минеральное в темное время.

Грузовики боевиков, иллюстрация Reuters

Боевики и российские военные продолжают усиление своей группы на участке в районе Ясиноватой, Яковлевки и Спартака, перебросив вновую ротную тактическую группу.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, через Красногвардейский на Минеральное в темное время суток прошли сразу две колонны — в первой 8 грузовиков с личным составом, боеприпасами и снаряжением, 4 бронемашины (1 МТ-ЛБ и 3 БМП-2), "Урал" с ЗУ-23-2 и два автокунга (один с полевой кухней).

Через 40 минут проследовала вторая колонна — 3 КамАЗа (один из них бронированный), 4 БТР-80, 1 БРДМ-2 и 3 МТ-ЛБ (две в варианте самоходного ПТРК "Штурм-С"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, за прошедшие сутки, 28 февраля, боевики 117 раз открывали огонь по позициям ВСУ. По Авдеевке они били из 152 мм артиллерии, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.