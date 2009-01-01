Боевики стянули к Авдеевке новых 200 "штыков" и бронетехнику — жди обострения ситуации

Живая сила противника — в военной форме без опознавательных знаков.

БТР боевиков, иллюстрация @Worldwidewebb1

После некоторого затишья в зоне АТО на Донбассе боевики ДНР и российские наемники могут обостритьДонецкой области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, район Минерального (поселок в нескольких километрах к юго-западу от Авдеевки) переброшены 2 "мотострелковые роты" из состава одной из частей "1-го АК ДНР" — прибыли КамАЗы с живой силой противника в военной форме без опознавательных знаков, 2 БТР-80 и 1 ББМ "Тигр". Общее количество живой силы — не менее 200 человек.

Кроме того, в Червоногвардейском районе Макеевки (северная часть города, расположенная в 8-10 км к юго-западу от Авдеевки) в зданиях бывшей базы спецподразделения МВД Украины "Беркут" (район кладбища поселка Карла Маркса) располагается база специального подразделения МВД "ДНР" — "Беркут".

Данное подразделение состоит из двух рот, в каждой роте насчитывается по 45 человек. В настоящее время осуществляется набор личного состава в состав "отдельного штурмового взвода" данного подразделения, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, боевики обстреливают позиции сил АТО в районе Авдеевки из танков и тяжелой артиллерии.