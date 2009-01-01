Боевики уменьшили количество обстрелов, ранены 2 воина ВСУ

В районе Новотроицкого силы АТО накрыли боевиков ответным плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

Ситуация в районе проведения АТО и дальше остается напряженной, однако контролируемой украинской армией. В воскресенье, 6 августа, боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате боевых действий два бойца ВСУ ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В штабе отметили, что, если сравнивать несколько предыдущих дней с прошлыми сутками, то можна говорить о небольшом уменьшении количества обстрелов позиций Вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок. И если днем "горячо" было в районе Авдеевки, то ближе к вечеру враг сконцентрировал активность на Мариупольском направлении.

После 18:00 воскресенья боевики стреляли в районе Водяного из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов один украинский боец получил ранения.

Кроме того, в очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку Широкино и Павлополя.

Около 21:00 еще один украинский защитник получил ранения в результате вражеского обстрела нашего опорного пункта в районе Новотроицкого. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Около 22:00 боевики выпустили по меньшей мере 18 снарядов из реактивной системы залпового огня возле Широкино.

На Луганском направлении в конце суток боевики дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы в районе Новоалександровки и Новотошковского.

Напомним, военный эксперт Павел Рудяков прогнозирует, что осенью 2017 года можно ожидать полного прекращения огня на Донбассе.