Боевики усилили обстрелы на Мариупольском направлении, опубликована карта зоны АТО

Вво время лечения в Харькове 1 военнослужащий скончался от ранений, которые получил 19 августа вблизи Крымского.

Боевики на Донбассе

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе украинские военные потерь не понесли.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает mediarnbo.org.

В то же время, вчера, 26 августа, во время лечения в Харькове 1 военнослужащий скончался от ранений, которые получил 19 августа вблизи Крымского.

На Луганском направлении за прошедшие сутки враг совершил лишь одну вооруженную провокацию — вечером оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

На Донецком направлении вчера под обстрелы со стороны врага попали позиции украинских военных вблизи Зайцево и Авдеевки. Основная часть нарушений режима тишины пришлась на вечернее время. Боевики активно применяли гранатометы и пулеметы. ВСУ были вынуждены открывать огонь в ответ на наиболее дерзкие вооруженные провокации со стороны оккупантов.

За минувшие сутки на Донецком направлении произошло 13 обстрелов со стороны врага.

На Мариупольском направлении по сравнению с позавчерашними сутками, интенсивность обстрелов со стороны врага выросла более чем вдвое. Боевики традиционно сосредоточили свою огневую активность на участке фронта Павлополь — Широкино. Ночью российско-оккупационные войска осуществили обстрелы Старогнатовки, Павлополя и Широкино из гранатометов.

Во время всех эпизодов нарушения режима тишины враг применял исключительно стрелковое оружие. Наиболее напряженная ситуация вчера наблюдалась в Павлополе и Водяном, на которые пришлись более 60% вражеских обстрелов.

Таким образом, вчера на Мариупольском направлении состоялась 21 вооруженная провокация со стороны врага.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 августа, в районе проведения АТО было неспокойно. Боевики и российские военные на Донбассе продолжили обстрелы позиций сил АТО.