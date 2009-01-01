Боевики усилили обстрелы, силы АТО потеряли убитыми 2 и ранеными 5 человек

Две трети обстрелов пришлись на Приморское направление, сообщает штаб АТО.

Facebook Виталия Дейнеги

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения.не прекращали вести огонь по подразделениям украинских защитников, расширив арсенал запрещенного минскими договоренностями вооружения и прибегая ко все более коварным действиям в отношении местных жителей и инфраструктуры прифронтовых территорий. Так, в течение прошлых суток, 3 июня, противник 58 раз открывал огонь по позициям сил АТО, дважды — по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Приморское направление. На этой части фронта вчера было зафиксировано больше всего случаев применения боевиками оружия против подразделений украинской армии — 36 обстрелов. Из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов пророссийские бандформирования неоднократно били по нашим укреплениям в районе Богдановки. Из такого же вооружение, а также из артиллерии калибра 122 мм, захватчики били у Чермалыка. По позициям ВСУ у Красногоровки наемники вчера вечером устроили интенсивный обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения. Не утихали обстрелы и на других участках этого направления. В частности, вблизи Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Талаковки противник систематически открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. А отдельные наши опорные пункты в окрестностях Марьинки и Красногоровки были обстреляны бандитами из 82-мм минометов. К слову, несколько вражеских мин снова попали в жилые кварталы Красногоровки, в результате чего одна местная жительница получила ранения.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 12 раз вчера открывали огонь по украинским воинам. Чаще всего противник обстреливал позиции сил АТО в пригороде Авдеевки. Использовал 82-мм минометы, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцево боевики также били по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм. У Новолуганского, что на Светлодарской дуге, бандиты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Невельского — из ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, вчера вечером боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм Донецкую фильтровальную станцию. Обстоятельства и последствия этого обстрела выясняются.

Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошлые сутки зафиксированы 10 фактов использования противником оружия. Поздно вечером боевики из миномета калибра 120 мм открывали огонь по позициям ВС Украины в районе Новоалексанровки. В течение дня под вражескими обстрелами из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно оказывались наши укрепления вблизи Новозвановки, Малинового, Крымского и Станицы Луганской. Неподалеку Станицы Луганской и Крымского бандиты также применяли против украинских воинов вооружения БМП.

В результате боевых действий за прошлые сутки два украинских воина погибли, еще пять бойцов сил АТО получили ранения.

Напомним, сутками ранее, 2 июня, противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения, два украинских воина погибли, еще пять бойцов сил АТО получили ранения.