Боевики усиливают фланги вокруг Донецка — гонят пехоту, "Грады" и бронетехнику

В Макеевку переброшены три комплекса радиоподавления "Житель".

Переброска бронетехники боевиков, иллюстрация Reuters

В ближайших отприфронтовых городах и поселках происходит накопление живой силы и боевой техники террористов.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, южнее Донецка отмечается уплотнение боевых порядков террористов на участке Ясное — Еленовка. В промежутке между Докучаевском и Еленовкой оккупанты скрытно развернули дополнительную тактическую группу масштаба усиленной роты РТГ). За лесопосадкой и в ней самой за жд между Ясным и высотой 227.9 (южнее путепровода-развязки) наблюдалось активное движение сразу нескольких групп боевиков (по 18-20 чел. и нескольких бронемашины — замечены 4 БМП и МТ-ЛБ).

Через Енакиево оккупанты активно перебрасывают запасы предметов материально-технического снабжения (МТС), в том числе топливо и боеприпасы, в район Горловки. За сутки — не менее 30 проездов грузового автотранспорта. Также в Горловке зафиксировано передвижение колонны военной техники в район "Стирола" (около 20 ед. бронетехники и 5 РСЗО БМ-21 "Град").

По трассе Н-21 (Старобельск-Луганск-Донецк) со стороны Шахтерска в направлении Макеевкизафиксирована переброска 3-х единиц комплексов радиоэлектронного подавления, идентифицированных как Р-330Ж "Житель", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловку гонят новое "пушечное мясо", а в Донецке сотней могил боевиков стало больше.