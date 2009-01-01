Боевики утихли: 19 раз обстреляли позиции ВСУ, но ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе

В ОБСЕ отмечают, что ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация facebook.com/marektv

За прошедшие сутки, 19 января, в зоне проведения АТО боевики 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ на всех направлениях, потерь среди украинских военных нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики из 120 мм минометов неоднократно обстреливали Крымское, из гранатометов — Новозвановку.

Между тем представители ОБСЕ заявили, что после относительно затишья на Новый год и Рождество, ситуация в зоне боевых действий на Донбассе снова обострилась.

Как говорится в совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и председателя СММ Эртугрула Апакана, "после относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто предпочитает угрозы и применение силы, снова подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины", — отмечается в заявлении.

По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Сайдик в свою очередь заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года на Донбассе должен был действовать режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО дали боевикам жесткую ответку под Авдеевкой.

Видео: Військове телебачення України