Боевики в два раза усилили обстрелы, но нарвались на ответку сил АТО под Горловкой

Террористы пытались обстреливать наши опорники в Зайцево.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
Самое большое количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью было на Приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы в районах Широкино и Павлополя.
На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Зайцево, расположенно к северу от Горловки. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.
На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.
Всего за прошлые сутки боевики 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет.
Напомним, сутками ранее, 25 августа, на Донбассе в первый день "школьного перемирия" оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, два бойца получили ранения.