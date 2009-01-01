Боевики в два раза усилили обстрелы, но нарвались на ответку сил АТО под Горловкой

Террористы пытались обстреливать наши опорники в Зайцево.

Бойцы ведут огонь в обороне Facebook Дмитрия Муравского

Прошлые сутки, 26 августа, в районе проведения АТО было неспокойно.продолжили обстрелы позиций сил АТО. В большинстве случаев враг применял только стрелковое оружие, а все вооруженные провокации не были продолжительными.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Самое большое количество случаев открытия огня со стороны противника вечером и ночью было на Приморском направлении. Здесь преступники 6 раз обстреливали из крупнокалиберных пулеметов наши укрепления на подступах к Водяному. Краткосрочные огневые провокации зафиксированы в районах Широкино и Павлополя.

На Донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Зайцево, расположенно к северу от Горловки. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь.

На Луганском направлении за сутки зафиксирован лишь один обстрел. В течение нескольких минут бандиты вели огонь из стрелкового оружия у Станицы Луганской.

Всего за прошлые сутки боевики 35 раз применяли оружие. Потерь среди наших военных нет.

Напомним, сутками ранее, 25 августа, на Донбассе в первый день "школьного перемирия" оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных, два бойца получили ранения.