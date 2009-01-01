Боевики ведут активную разведку позиций сил АТО — в ход пошли ДРГ и электроника

На Луганщине работает российская автоматизированная станция помех Р-330Ж ("Житель").

Диверсанты, иллюстрация СБУ

Несмотря нав зоне АТО на Донбассе, противник продолжает активно вести разведку.

"Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики привлекают войсковую, специальную и радиоэлектронную разведку с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения.

Отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе Авдеевки, Чермалыка, Талаковки и Широкино Донецкой области. В Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж ("Житель"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в Харькове СБУ задержала 18 резидентов российской разведки.