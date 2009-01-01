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Боевики ведут активную разведку позиций сил АТО — в ход пошли ДРГ и электроника

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На Луганщине работает российская автоматизированная станция помех Р-330Ж ("Житель").

Диверсанты, СБУ
Диверсанты, иллюстрация СБУ
Несмотря на "школьное перемирие" в зоне АТО на Донбассе, противник продолжает активно вести разведку.

"Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики привлекают войсковую, специальную и радиоэлектронную разведку с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения.

Отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе Авдеевки, Чермалыка, Талаковки и Широкино Донецкой области. В Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж ("Житель"), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в Харькове СБУ  задержала 18 резидентов российской разведки.

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Тымчук, Информсопротивление, разведка, диверсанты, передовая, Житель
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