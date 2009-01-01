Боевики "всего" 108 раз били по позициям сил АТО: кошмарили Зайцево и Широкино

Четверо наших военных ранены, трое травмированы.

Танк voi.com.ua

За прошедшие сутки, 7 марта, боевики и российские военные на Донбассе 108 раз обстреляли позиции сил АТО — четверо наших военных ранены, трое травмированы.

Об этом штаб спецоперации сообщает на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении оккупанты из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали наши позиции в районе Зайцево. Из минометов различных калибров — Северное, шахту Бутовка, Луганское, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия — Луганское, Каменку, Троицкое, Пески. По Пескам огонь вели БМП захватчиков. По Новоселовке — снайпер.

На Мариупольском направлении из артиллерии неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчук. Танки вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров оккупанты многократно обстреливали Красногоровку, Павлополь, Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино. По Широкино вели огонь зенитные установки.

На Луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии было обстреляно Крымское. Из минометов — Малиновое, Ореховое, Новоалександровка, Крымское и Новотошковское. Также Новотошковское неоднократно обстреливали из ПТРК. Из стрелкового оружия — Новоалександровка и Новозвановка. По Станице Луганской работал снайпер боевиков.

Напомним, днем ранее — 6 марта — оккупанты 122 раза били по ВСУ из тяжелой артиллерии и танков, один наш воин погиб, 5 — пострадали.