Богдан Бенюк сказал, что ему больше всего нравится в политике

Даже театр не дает такой динамики, как политика, отметил народный артист Украины.

Богдану Бенюку нравится, что в политике темпоритм жизни очень динамичный Скриншот видео с youtube.com

Народный артист Украины, актер, бывший нардеп, заместитель председателя ВО "Свобода" Богдан Бенюк заявил, что в политике ему нравится, прежде всего, ощущение темпоритма жизни — он очень динамичный.

Такой динамики, как политика, не дает даже театр, рассказал артист в эфире телеканала "112 Украина".

"Быть на краю неимоверного ощущения разных мнений, в определенных вопросах страховать свою страну — это очень интересно", — отметил собеседник.

Напомним, в 2014-м году Богдан Бенюк со своими коллегами-свободовцами заставляли тогдашнего и. о. президента Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова писать заявление об увольнении.

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