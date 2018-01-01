Богдан Бенюк сказал, что ему больше всего нравится в политике

Даже театр не дает такой динамики, как политика, отметил народный артист Украины.
Такой динамики, как политика, не дает даже театр, рассказал артист в эфире телеканала "112 Украина".
"Быть на краю неимоверного ощущения разных мнений, в определенных вопросах страховать свою страну — это очень интересно", — отметил собеседник.
Напомним, в 2014-м году Богдан Бенюк со своими коллегами-свободовцами заставляли тогдашнего и. о. президента Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова писать заявление об увольнении.
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