Богомолец требует повысить зарплату медикам до 250% от средней зарплаты

Нардеп требует полностью профинансировать закупку жизненно важных лекарств и разработать мероприятия по внедрению общеобязательного государственного медицинского страхования в Украине.

Нардеп, председатель Комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует внести изменения в проект Постановления Верховной Рады Украины "Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" и увеличить финансирование ключевых направлений здравоохранения, в частности поднять расходы на медицину до 5% ВВП.

Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

"В ключевом финансовом документе страны - проекте Постановления ВР" Об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы" - места для здравоохранения не нашлось. Вообще. Никаких обязательств по финансовому обеспечению развития медицины в нем нет. Это означает, что на государственную систему здравоохранения ожидает дальнейший упадок и деградация. Создается впечатление, что мощная группа лоббистов из Минздрава и парламента целенаправленно уничтожает государственный сектор медицины в интересах частных клиник и страховых компаний. Их цель - обеспечить сверхприбыли для частной медицины", - уверена политик.

Она выступила категорически против разрушения в Украине государственной системы здравоохранения.

"Считаю необходимым: 1. Предусмотреть в бюджете на следующие годы расходы на медицину НЕ менее 5% ВВП. Это - минимальный объем расходов, который позволяет поддерживать систему в жизнеспособном состоянии; 2. Повысить зарплаты медикам до уровня не менее 250% от средней зарплаты в Украине; 3. Обеспечить финансирование развития системы трансплантации в Украине и создание Единой государственной информационной системы трансплантации 4. Обеспечить финансирование развития донорства крови и ее компонентов", - отметила председатель профильного комитета.

Также нардеп требует полностью профинансировать закупку жизненно важных лекарств, обеспечить развитие медицинской науки в Украине, разработать мероприятия по внедрению общеобязательного государственного медицинского страхования в Украине и помочь ветеранам АТО / ООС.

"Соответствующие рекомендации я направила в Комитет по вопросам бюджета, и надеюсь, что они будут учтены. Сегодня мы находимся на грани, перейдя которую мы окончательно потеряем государственную систему здравоохранения. Я призываю правительства и своих коллег-депутатов задуматься над тем, что украинский ежегодно становится на 200 000 меньше, и каждый год темпы вымирания ускоряются", - резюмировала Ольга Богомолец.

Напомним, председатель Комитета по вопросам здравоохранения системно отстаивает необходимость выделения из бюджета на медицину не менее 5% ВВП.

"В. о. министра здравоохранения вполне сознательно утвердила расходы на медицину в бюджете 2018 год в размере 3,5% от ВВП, четко понимая, что как минимум половину населения Украины ее подпись оставила без медицинской помощи. В результате деньги "уйдут" только за небольшим процентом пациентов - на 27% онкобольных и 30% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - инфарктами и инсультами. Остальным придется лечиться за свой счет, или умирать. Хотя и я, и Комитет Рады по вопросам здравоохранения настаивали минимум на 5%, а реально необходимо тратить на медицину не менее 7% ВВП", - подчеркнула народный депутат.

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