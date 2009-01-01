Большая и опасная игра. Как Путин хочет восстановить геополитический статус России

Россия, не имея положительной международной повестки, создает проблемы, а потом предлагает их решать за определенные уступки, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Россия спровоцировалаи вмешалась в гражданскую войну в Сирии, чтобы восстановить свой геополитический статус.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Россия, не имея положительной международной повестки дня, создает проблемы, а потом предлагает их решать за определенные уступки. Собственно, таковы конфликты на Донбассе и в Сирии. Без Украины планы Путина по восстановлению империи, Советского Союза 2.0 или чего-либо другого будут несбыточными. В мышлении Путина (игра с нулевой суммой) Украина должна быть нежизнеспособным государством или полностью подконтрольным ему. Если Украина проиграет, она будет использована в качестве плацдарма для продвижения России дальше на запад. Таким образом, Москва будет ослаблять Европейский Союз и расшатывать трансатлантическое единство, пытаясь обеспечить себе доминирование на Европейском континенте", — говорит эксперт международник.

Комментируя вопрос, не являются ли войны в Украине и Сирии маленькими частями большого "пазлла", в который играет Кремль Александр Хара заметил: "Украина является и объектом российской агрессии, и инструментом, с помощью которого Путин планирует восстановить геополитический статус России".

"Да, это является частью большой и опасной игры по демонтажу международной системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны и распада СССР. Опасность заключается в том, что в России нет видения нового мироустройства, а только желание обладать правом творить насилие над собственным народом и теми, кто, как они считают, должно находиться в сфере их влияния. Ситуация опасна еще и потому, что, в отличие от СССР, который пытался соблюдать статус-кво, путинская Россия является ревизионистской силой", — подчеркнул директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему отказ от расширения НАТО не уберег бы Украину от агрессии РФ.

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